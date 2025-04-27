انت الان تتابع خبر حزب الدعوة يعزي طهران بحادثة انفجار ميناء رجائي: سيزيدكم عزما وإصرارا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحزب في بيان ورد لـ الخليج 365، "نشاطر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحزنَ والأسى على ضحايا حادث الحريق في ميناء شهيد رجائي، وما أسفر عنه من خسائر فادحة في الأرواح والمرافق".وأضاف الحزب، أن "هذا الحادث الأليم لن يفتّ في عضد هذا الشعب الممتحن الصابر، بل سيزيده عزما وإصرارا على مواصلة طريقه الواضح، والتمسك بخياره الإسلامي السياسي السليم".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد (27 نيسان 2025) بارتفاع عدد ضحايا الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران إلى 28 قتيلا، وحوالي 1139 مصابا.

