انت الان تتابع خبر ملاحقة كشك بمترين وترك الدونمات.. سر "التمييز المفضوح" بين التجاوزات "الفقيرة والغنية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هدم التجاوزات ربما أمر طبيعي فالتجاوزات تتسبب بتشوهات في الشوارع والارصفة والمظهر الحضاري للعاصمة بغداد كما ان الهدم هو تفعيل وتطبيق للقانون، لكن بذات الوقت، فإن هذه "المهمة المقدسة" يشوبها الكثير من الشبهات لذلك تختبئ هذه الشبهات تحت "قداسة المهمة" ما يمنع الاخرين من النقاش بها، كما تمنع الرأي العام من التعاطف مع الضحية، بوصفه "مخالفا للقانون".لكن السؤال هو: ما الأفضل والأجدر والأحق، هل عدم تطبيق القانون أم تطبيقه "بلا عدالة وظلم"، فبلدية المنصور وغيرها من بلديات امانة بغداد التي تمعن الياتها في هدم "الاكشاك والمحلات" المتهالكة التي لا تتجاوز مساحتها المترين الى 5 مترات في أحسن الأحوال، بينما تترك الاليات الثقيلة التابعة لبلديات بغداد، التجاوزات "اللامعة" التي تتربع على عشرات الدونمات التابعة لجهات وشخصيات متنفذة.

سؤال متكرر يقول لماذا تلاحق هذه الاليات الاكشاك والمحلات وابواب الرزق المتهالكة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها المترين، بينما تغض الطرف عن التجاوزات الكبيرة على أملاك الدولة، لكن الإجابة تبدو شديدة الوضوح، فالاكشاك المتهالكة لا تستطيع دفع الرشاوى والأموال التي تضمن بقائها، مقارنة بالتجاوزات على مئات الدونمات من المتنفذين الذين تخشاهم الاليات التابعة للامانة، او تجامل أموالهم على الأقل.

ومع ساعات فجر اليوم، باغتت اليات بلدية المنصور، كشك "أبو تبارك" الرجل الستيني، الذي يقبع على زاوية صغيرة لا تتجاوز المترين في تقاطع الرواد، فيما تم نقل بقايا الكشك الذي يعد باب رزقه الوحيد لاعالة عائلته من 5 افراد، عبر عجلة النفايات وذلك دون سابق انذار، ليحولوا حلم أبو تبارك الوحيد الى قطع من الخردة والنفايات بينما كان يراقبه بصوت وعيون باكية.