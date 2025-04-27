انت الان تتابع خبر بغداد تطرد الشركة الأوكرانية من عكاز بعد "عام جدلي".. هل ورطت نفط الوسط العراق بـ"تحكيم دولي"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قبل حوالي أسبوعين، قرر مجلس الوزراء المضي بخطة سريعة للبدء بإنتاج الغاز من حقل عكاز بالتعاون بين شركة نفط الوسط وشركة شلمبرجر الامريكية، لكن اللافت في الامر انه لم يتم ذكر اسم الشركة الأوكرانية التي تم توقيع العقد معها في نيسان 2024.



لكن يبدو ان غياب اسم الشركة الأوكرانية كان وراءه شيء ما و"يأس" عراقي من الشركة التي تعاقدت معها شركة نفط الوسط والتي استمرت لعام كامل دون أي تقدم في الاعمال، لتتكشف تفاصيل جديدة عن ان العراق انهى العقد فعليا مع الشركة الأوكرانية التي اتهمت بانها "وهمية".

وقال منصة "نفط العراق" المقربة والمطلع على القطاع النفطي العراقي، ان العراق انهى عقد الشركة الأوكرانية يوركزم ريسوس في نهاية اذار الماضي، فيما يهدد هذا الامر بتوجه الشركة الأوكرانية الى التحكيم الدولي لانها وصفت عملية انهاء العقد معها بانه غير قانوني.

وسبق ان أعلنت لجنة النفط النيابية ان شركة نفط الوسط وجهت إنذارا نهائيا الى الشركة الأوكرانية، لكن مراقبين يحملون شركة نفط الوسط المسؤولية فهي من تعاقدت معها، ما يعني ان سوء الاختيار من شركة نفط الوسط "ورط" العراق مع شركة غير مؤهلة، ثم تسببت بانهاء العقد مع الشركة التي على مايبدو ستتجه للتحكيم الدولي وتحميل العراق ربما دفع مبالغ مالية طائلة كشرط جزائي.

ويقول التقرير ان واحدة من أسباب تأخر الشركة الأوكرانية عن البدء بالاعمال في حقل عكاز، هو انها ادعت انها منعت من الدخول لحقل عكاز من قبل مجاميع شبه عسكرية، وبعد ان تم حل المسألة، طرحت الشركة الأوكرانية عطاءً لحفر 6 ابار، لكن شركة نفط الوسط كانت تريد توجيه دعوة مباشرة الى شركة شلمبرجر الامريكية بشكل مباشر للحفر، بدون طرح فرصة عطاءات ومنافسة الشركات كما تريد الشركة الأوكرانية، وهو واحدة من أسباب الخلافات وتأخر عملية الإنتاج واعمال الشركة الأوكرانية في حقل عكاز.

كما ان السبب الاخر هو مسألة تثبيت خطاب ضمان بـ50 مليون دولار يجب ان تدفعه الشركة الأوكرانية وهو ما اعتبرته الشركة شرط غير قانوني من قبل شركة نفط الوسط.

واعتبرت الشركة الأوكرانية ان إصرار شركة نفط الوسط على تمرير عقد شركة شلمبرجر للحفر وعدم طرح العطاءات، يطرح تساؤلات خطيرة حول الشفافية والنزاهة في ممارسة الاعمال التجارية متهمة شركة نفط الوسط باهمال إجراءات التنافس والشفافية.