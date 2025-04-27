انت الان تتابع خبر نائب: القوات التركية في شمال العراق قوات احتلال أكثر منها قوات لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسيني في حديث لـ الخليج 365، إنه "قبل حوالي عامين كانت القوات التركية تتواجد قرابة 20 كيلو متر عن مركز مدينة الموصل وبعدها استمرت بالتوغل بالاتجاهات الشرقية والغربية من هذه المناطق ومن مقتربات قضاء سنجار".وأضاف الحسيني، "كل هذا كان بعلم ودراية واتفاق وقّع مؤخرا في العام الماضي عندما اتفقت حكومة السوداني مع الجانب التركي واعطت حصانة وتمكين للجيش التركي لتواجده بالأراضي العراقية في حجة مركز التنسيق المشترك ما بين العراق وتركيا، وإنما هو في حقيقة الأمر قوات أشبه أن تكون قوات احتلال اكثر من ما هي قوات لمكافحة الإرهاب".

وتابع الحسيني، " من ضمن الاتفاق، هناك فقرة تشير الى ان القضاء العراقي هو الفيصل بالإجراءات بين الطرفين، ولكن رفعت هذه الفقرة، وكذلك محاسبة المنتسبين من هذه القوات التركية في حال ارتكبوا أخطاء، وايضا تم رفع هذه الفقرة".

