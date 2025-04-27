انت الان تتابع خبر هل هناك نية حقيقة لتحويل مناطق جديدة الى محافظات على غرار حلبجة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينما ينتظر النواب وصول جداول الموازنة العامة، تبرز خلافات سياسية قد تؤثر في تمرير بعض القوانين، خصوصاً تلك المتعلقة بتحويل بعض المناطق إلى محافظات جديدة.

وبيّن عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن "مجلس النواب عرض مشروع قانون التربية، القراءة الأولى، ومن المفترض أن يعالج هذا القانون مطالبات موظفي التربية".



وأضاف، أن "المجلس ينتظر وصول جداول الموازنة العامة، لكننا نرصد أن بعض الأطراف السياسية قد تحاول المساومة على تمرير بعض القوانين لتحقيق مكاسب خاصة".

وأشار المالكي، إلى أن "من بين القوانين المطروحة ما يتعلق بتحويل بعض المناطق إلى محافظات جديدة، على غرار تصويت البرلمان على تحويل حلبجة إلى محافظة"، موضحا أنه "لا توجد نية حقيقية حتى الآن للمضي فعلياً بتحويل تلك المناطق إلى محافظات، رغم وجود بعض التحركات بهذا الاتجاه".

من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، النائب جواد اليساري، أن "هناك العديد من مشاريع القوانين المهمة التي يجب على البرلمان إكمالها خلال الدورة الحالية".

وبيّن، أن "اللجنة تسلمت عدداً من الطلبات الرسمية من مناطق تسعى للتحول إلى محافظات، وذلك أسوة بحلبجة التي استوفت جميع الشروط اللازمة، سواء من حيث عدد السكان أو توفر الحدود والمنافذ الإدارية".

وأضاف اليساري، أن "بعض الطلبات المقدمة قد تواجه التأخير، نظراً لحاجتها إلى موافقات رسمية من وزارة التخطيط والمحافظات الأم، مما يتطلب المزيد من الوقت والجهود".