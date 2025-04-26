تكليف اللواء الركن سعد الحلفي بمنصب قائد الشرطة الاتحادية خلفاً لصالح العامري

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، أنه "تم تكليف اللواء الركن سعد الحلفي بمنصب قائد قوات الشرطة الاتحادية خلفاً للفريق صالح العامري". وأشار الى ان "العامري سيشغل منصب المستشار الفني لوزير الداخلية خلفاً للمرحوم الفريق كاظم سلمان بوهان". وتابع، أن "إجراءات التنصيب الرسمية ستجري غداً".

محمد يوسف

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