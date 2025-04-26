انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهاً عاجلاً لوزير الداخلية بعد "حادث الميناء" في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه وزير الداخلية بالتواصل مع نظيره الإيراني، للوقوف على الحادث الذي شهده ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، وتقديم المساعدة العاجلة الممكنة".وفي وقت سابق من اليوم، أمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بإجراء تحقيق في ملابسات حادث انفجار ميناء الشهيد رجائي في ميناء بندر عباس جنوب إيران، وأسبابه.

وكتب بزشكيان، على منصة إكس: "اعرب عن عميق أسفي وتعاطفي مع الضحايا في محافظة هرمزغان، متابعا أصدرت أمراً بالتحقيق في الوضع وأسباب الحادث".

وأضاف "تم إرسال وزير الداخلية إلى المنطقة بصفة مبعوث خاص للوقوف على أبعاد الحادث عن كثب، وإجراء التنسيقات اللازمة والوقوف على حالة المصابين".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن تجاوز حصيلة ضحايا انفجار ميناء رجائي في بندر عباس لأكثر من 500 قتيل وجريح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه "خلف انفجار وقع اليوم السبت في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس 4 قتلى، وعدد الجرحى حتى الآن يزيد عن 500 شخص"..

وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: "إن الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي قيد التحقيق بشكل جدي، وتقوم المؤسسات المسؤولة بالمتابعة اللازمة حول سبب وأبعاد هذه القضية".

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة: "نطلب من كافة وسائل الإعلام وقادة الرأي العام الامتناع عن التكهنات المبكرة بشأن هذه القضية حتى اكتمال التحقيقات".

وتابعت: "ما تم تحديده حتى الآن هو أن الحاويات التي كانت مخزنة في أحد أركان الميناء وربما كانت تحتوي على مواد كيميائية انفجرت، وحتى يتم إخماد الحريق بالكامل، من الصعب الإدلاء بتعليق دقيق وخبير حول سبب وأصل الحادث".

واختتمت مهاجراني حديثها بالقول: "عندما تتضح أبعاد هذه القضية فإننا بالتأكيد سنعرضها على الناس".

