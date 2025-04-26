انت الان تتابع خبر الشمري يسلم رئيس مجلس السيادة السوداني دعوة حضور القمة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الشمري والوفد المرافق له وصل، اليوم، إلى جمهورية السودان الشقيقة لتسليم دعوة رسمية من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد الى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لحضور مؤتمر القمة العربية الرابع والثلاثين المؤمل إقامته في السابع عشر من شهر أيار المقبل في العاصمة بغداد، وكان في استقبال سيادته نظيره السوداني".

وأضافت أن وزير الداخلية "التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرةً إلى أن الشمري "عقد اجتماعاً مع نظيره السوداني على هامش هذه الزيارة بحضور عدد من القادة الأمنيين في السودان لمناقشة تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات".