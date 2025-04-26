انت الان تتابع خبر خاص.. 3 شخصيات عراقية حاضرة مراسم تشييع البابا فرنسيس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وتتبعت الخليج 365 بشكل خاص قائمة الحضور من مختلف انحاء العالم، وفيما يخص العراق فهناك 3 شخصيات ضمن الحضور بحسب القائمة الرسمية التي اطلعت عليها الخليج 365، وهم كل من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، و رحمن فرحان العامري سفير العراق في الفاتيكان، وامير الكناني مستشار في رئاسة الجمهورية.

ويشارك 160 وفدا رسميا حول العالم في تشييع جنازة البابا، فيما شوهد ترامب وبايدن ضمن الحضور، وبحسب القوائم التي اطلعت عليها الخليج 365، والتي تتضمن ترتيب الوفود حسب الاسبقية، جاء الوفد العراقي بالمرتبة 142 من اصل 162 وفدا.

وتوفي البابا الأرجنتيني الاثنين الماضي عن 88 عامًا، إثر إصابته بجلطة دماغية، لتبدأ بذلك فترة انتقالية مخططة بدقة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص.

وسيُحمل نعش البابا عبر الأبواب الرئيسية اليوم السبت، وستتجمع صفوف كبيرة من الشخصيات الأجنبية على جانب واحد من الرواق الحجري، في مواجهة مئات الكرادلة على المقاعد في الجهة المقابلة.