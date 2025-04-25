انت الان تتابع خبر الوفد العراقي يلتقي الشرع وادارة العتبات في سوريا.. مباحثات بعد الصلاة بمرقد السيدة زينب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي، للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط"، مؤكداً أن " الرئيس السوري عبّر عن استعداده للتعاون مع العراق في مختلف المجالات".وأوضح أن "الوفد العراقي عبر عن دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة".

وبين أن "الوفد العراقي التقى أيضاً بالإدارة المسؤولة عن العتبات المقدسة في سوريا نقل لهم اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووقوف العراق إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته".

وقد زار الوفد العراقي مرقد السيدة زينب "عليها السلام".

وكان وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري وصل إلى دمشق بناء على توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وضم الوفد الرسمي مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية.