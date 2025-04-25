انت الان تتابع خبر الشابندر يغمز قادة سياسيين بشأن الشرع: أصدروا مذكرة قبض بحق ترامب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشابندر في تصريح لقناة روسيا اليوم تابعته الخليج 365، ان "العراق لا يقدم أي رشوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، معربا عن امله "من الذين وقعوا مذكرة إلقاء القبض على الرئيس احمد الشرع أن يوقعوا مذكرة لاعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كون صادرة بحقه مذكرة اعتقال صريحة".

واكد ان "الحكم الذي صدر على الشرع سبقه حكم اخلاء سبيل لعدم كفاية الأدلة ولعدم مطلوبيته من أي جهة امنية عراقية"، لافتا الى ان "لدى ترامب النية لزيارة العراق وادعوا الى ان يتخذوا نفس الشجاعة واعتقال ترامب لدى زيارته للعراق كونه قتل العراقيين وجريمته واضحة".

وبين ان "الشرع اخبرني شخصياً أنه لا يمانع أن تمثل سوريا بوزير الخارجية أسعد الشيباني، لحل الإشكال الداخلي في مجلس النواب"، لافتا الى "انني توجهت لقادة سياسيين وقلت لهم: أنتم تعرفون جيداً أن الإرهاب عندما اجتاح الأراضي العراقية كان مدعوماً من دول معروفة قدمت المال والسلاح والتدريب والرجال، فلماذا لا تقاطعون هذه الدول الآن؟ ولماذا عندما يأتي رئيسها أو أميرها أو ملكها تكونون أول من يستقبلهم بحفاوة؟ هذه ازدواجية رخيصة جداً، وأتمنى على الساسة العراقيين أن يرتفعوا عن مثل هذا السلوك".

