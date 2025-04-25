انت الان تتابع خبر "الحادث يحمل طابعا جنائيا".. الخارجية تصدر بيانا حول مقتل عراقي في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تتابع ومن خلال سفارة جمهوريّة العراق في دمشق وباهتمام بالغ، ملابسات الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن العراقي حيدر الزاملي في منطقة الكسوة بالجمهورية العربية السورية".

وأضافت انها "تولي هذا الملف أهمية قصوى، وتعمل بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة لاستجلاء الحقائق وضمان تحقيق العدالة"، مشيرة الى انه "بحسب المعلومات الأولية المتوفّرة، تُشير الدلائل إلى أن الحادث يحمل طابعًا جنائيا".

وأكدت ان "السفارة العراقية في دمشق تُواصل اتصالاتها المكثفة مع السلطات السورية المعنيّة لمعرفة فيما إذا كانت هناك دوافع أخرى ومستمرة بتقصي الحقائق بتفاصيل الواقعة، بما في ذلك جمع الأدلّة والمعلومات القضائيّة اللازمة"، موضحة ان "السفارة متواصلة بالتنسيق مع العائلة السورية التي كان الضحية مرتبطا بابنتهم".

وجددت الوزارة "تأكيد التزام حكومة جمهورية العراق بحماية حقوق المواطنين العراقيين في الخارج، والعمل على ضمان سلامتهم وكرامتهم في جميع الظروف".