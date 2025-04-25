انت الان تتابع خبر ‌ تحذير من قنبلة موقوتة ستنفجر امام العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النائبة عن الكتلة فيان دخيل لـ الخليج 365، ان "موضوع مخيم الهول كبير جدا وهو بمثابة قنبلة موقوتة"، مبينة ان "نقل المخيم الى العراق فسينفجر امام الجميع وليس فقط امام سنجار والايزيديين".

واضافت ان "مخيم الجدعة فيه عدد من العوائل الذين كانوا في مخيم الهول، ولازلنا نعاني ونقول كيف ممكن دمج هؤلاء بالناس الطبيعيين ويعودون الى اماكنهم بشكل طبيعي لما موجود من غسل في ادمغتهم في الهول"، مشيرة الى ان "مخيم الهول هو عبارة عن ثكنة لتدريب الدواعش وهو دولة بحد ذاتها".

وتساءلت "كيف ينقل المخيم الى العراق؟.. وكيف يتم تحصينه وحمايته وضمان عدم هروب الإرهابيين منه؟"، داعية "الحكومة العراقية الى ان تكون حريصة جدا ويجب عليها ان لا تذعن للضغوط لان هذا المخيم هو عبارة عن قنبلة ستنفجر بكل العراقيين".

