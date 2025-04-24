انت الان تتابع خبر الأعرجي للسفير الكندي: العراق يتجاوز جميع التحديات بالطرق الدبلوماسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المستشارية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأعرجي بحث مع السفير الكندي، تعزير العلاقات التأريخية المتميزة بين البلدين وعلى جميع الصعد، كما جرى بحث التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وأهمية سعي المجتمع الدولي لإحلال السلام ودعم استقرار المنطقة والعالم."



وتابع، أن "الحكومة العراقية تعمل ومن خلال الدبلوماسية والسياسة المتوازنة على تقريب وجهات النظر، لتجاوز التحديات وتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم."

من جانبه أكد السفير الكندي، أن "بلاده تولي العراق اهتماما خاصا وتعمل على توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين وفي جميع المجالات".