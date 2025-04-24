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السوداني: منحنا تسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وأمامنا إنجاز 7 مدن سكنية

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السوداني: منحنا تسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وأمامنا إنجاز 7 مدن سكنية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني خلال افتتاح الأعمال التنفيذية للمشاريع الصناعية في كلمة تابعتها الخليج 365، ان " الحكومة تسعى إلى تلبية متطلبات السوق المحلية"، مشيرا الى انه " وضعنا تسهيلات كبيرة لتحسين بيئة الأعمال".

وتابع، ان " هدفنا تلبية متطلبات السوق المحلية وإيقاف الاستيراد"، لافتا الى ان " القطاع الخاص شريك حقيقي مع الدولة".

وأضاف، ان " هذه المعامل توفر فرص عمل وتخفض نسب البطالة"، مبينا ان " أمامنا 7 مدن سكنية وهذا يتطلب كم هائل من المواد الإنشائية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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