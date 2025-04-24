انت الان تتابع خبر خوفًا من "لعنة العراق على المسؤولين".. حملة جزائرية تطالب تبون بعدم حضور قمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورأى بعض رواد مواقع التواصل أن حضور الرئيس تبون قمة بغداد في ظل الظروف الحالية قد يشكل خطراً عليه، مشيرين إلى ما وصفوه بـ”الاستهداف المتزايد للجزائر بسبب مواقفها الثابتة من قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".وتداول الناشطون تجارب تاريخية أبرزها الوفاة الغامضة للرئيس الأسبق هواري بومدين بعد زيارته للعراق عام 1978، حيث أُصيب بمرض مجهول عقب مغادرته بغداد، ولم يتمكن الأطباء من تحديد طبيعته بدقة، مما عزز فرضيات التسميم.

كما استُحضرت حادثة اغتيال وزير الخارجية الجزائري الراحل محمد الصديق بن يحيى، الذي لقي حتفه مع 13 مسؤولاً جزائرياً سنة 1982 بعد تحطم طائرته بصاروخ عراقي على الحدود التركية-العراقية أثناء أدائه لمهمة وساطة في النزاع الإيراني العراقي.

ودعا بعض الناشطين إلى إيفاد ممثل عن الجزائر بدلاً من الرئيس تبون، كخيار يوازن بين الحضور الدبلوماسي والاحتياطات الأمنية. وكتب أحدهم: “نتمنى عدم ذهاب رئيس الجمهورية إلى دولة العراق الشقيق، ويكتفي بإيفاد ممثل عنه لأن الوضع لا يبشر بالخير مما يُحاك لوطننا الغالي الجزائر، وخاصة رئيس الجمهورية بسبب مواقفه من قضايا العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.”