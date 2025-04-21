انت الان تتابع خبر العراق يعزي بوفاة البابا ويعلن تضامنه مع الفاتيكان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشاد حسين بـ"الدور البارز الذي اضطلع به الراحل في تعزيز قيم التسامح والسلام والحوار بين الأديان"، مشيراً إلى أن "قداسة البابا كان رمزاً للإنسانية وصوتاً داعماً لكل الشعوب في مختلف أنحاء العالم، وبالأخص مواقفه النبيلة تجاه الشعب العراقي وزيارته التاريخية إلى العراق التي تركت أثراً بالغاً في النفوس".

وأكد وزير الخارجية "تضامن العراق حكومةً وشعباً مع الفاتيكان وأتباع الكنيسة الكاثوليكية في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عزّ وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويلهم محبيه في العالم أجمع الصبر والسلوان".