انت الان تتابع خبر تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الى ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى محافظة ذي قار".وأضافت ان "الزيارة تضمنت ما يأتي:

■ إطلاق الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع استراتيجية هي:

● مشروع المدينة الطبية المتكاملة في الناصرية سعة 700 سرير.

● مشروع محطة كهرباء الناصرية المركبة.

● مشروع البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ.

■ زيارة مدينة أور السياحية ومتابعة العمل في مشاريعها.

■ ترؤس اجتماع برئيس وأعضاء مجلس المحافظة بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن ذي قار.

■ ترؤس اجتماع لرؤساء الدوائر الخدمية وفريق الجهد الخدمي في المحافظة.

■ ترؤس اجتماع لقادة التشكيلات والأجهزة الأمنية في المحافظة.

■ القيام بجولة ميدانية في مطار الناصرية الدولي لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز.

