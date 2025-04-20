انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل السفير البريطاني الجديد.. تأكيد على "اتفاقية الشراكة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "عبر عن تمنياته للسفير بالنجاح في أداء مهامه الجديدة، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون، التي وقعها رئيس مجلس الوزراء ونظيره البريطاني، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي".



وبحث اللقاء، وفق البيان، "العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واعتماد لغة الحوار في حلّ القضايا لتثبيت الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".

