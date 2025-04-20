انت الان تتابع خبر ملك الأردن يتسلم دعوة عراقية لحضور "قمة بغداد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، وذلك في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، اليوم الاحد".وسلّم الوزير، وفق البيان، "دعوة رسمية من رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الملك، للمشاركة في أعمال القمة العربية المقرّر عقدها الشهر المقبل في العاصمة بغداد".

واستعرض حسين، "الاستعدادات النهائية التي تبذلها الحكومة العراقية لضمان نجاح القمة"، مؤكداً "حرص العراق على توفير جميع الظروف المناسبة لعقدها بمستوى يليق بمكانة الحدث، وطلب الملك نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني".

وتابع البيان ان "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين العراق والأردن، حيث ثمّن الجانبان مستوى التعاون القائم بين البلدين، وأكدا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين".

وتناول اللقاء، وفقاً للبيان، "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني عن "تقديره للدعوة، مؤكداً دعم المملكة الأردنية الهاشمية الكامل لجهود العراق في استضافة وإنجاح القمة العربية"، ومشيداً "بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين".

