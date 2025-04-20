انت الان تتابع خبر السوداني يهنئ المسيحيين بعيد القيامة: داعمون للتنوع الثمين في وطننا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في منشور له على منصة "اكس"، "خالص التهاني وأزكى التبريكات نتقدم بها إلى أبناء شعبنا من المسيحيين داخل العراق وخارجه بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد. بهذه المناسبة، نجدد التأكيد على اهتمامنا ورعايتنا ودعمنا للتنوع الثمين الذي يحظى به وطننا الحبيب، والذي يمثل مصدراً للقوة والغنى الاجتماعي والثقافي".



وأضاف في منشوره، "كل عام وأبناء المكوّن المسيحي الأصيل بألف خير وعافية وأمان وسلام".