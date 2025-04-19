رئيس الإمارات يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة بغداد

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف البيان "تأتي الدعوة لحضور أعمال القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار المقبل"، حيث أكّد رئيس الإمارات "مشاركته في القمة التي تُعدّ محطةً مهمة لتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك".

وأعرب بن زايد عن "تقديره للدور التاريخي والمحوري الذي يضطلع به العراق"، مؤكداً أن "الشعب العراقي عزيز على قلوب الإماراتيين، وعلاقتنا معه راسخة وتاريخية".