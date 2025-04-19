انت الان تتابع خبر رئيس الإمارات يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان -
وأضاف البيان "تأتي الدعوة لحضور أعمال القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار المقبل"، حيث أكّد رئيس الإمارات "مشاركته في القمة التي تُعدّ محطةً مهمة لتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك".
وأعرب بن زايد عن "تقديره للدور التاريخي والمحوري الذي يضطلع به العراق"، مؤكداً أن "الشعب العراقي عزيز على قلوب الإماراتيين، وعلاقتنا معه راسخة وتاريخية".
كما شدّد على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، وأكّد "عمق العلاقات الإماراتية-العراقية"، متمنياً للعراق الشقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.
واشار البيان الى أن فؤاد حسين "نقل تحيات السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، إلى سمو الشيخ محمد بن زايد"، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، ومؤكداً حرص العراق على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.
كما تطرّق اللقاء إلى "مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، حيث وزير الخارجية على "أهمية تبنّي الحلول الدبلوماسية لتخفيف التوترات، وبناء أسس الاستقرار في المنطقة".