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مقرب من السيد الصدر: نريد عدد المقاطعين أكثر من المشاركين بالانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في منشور على حسابه في "تلغيرام"، ما نصه: "نشر أحد الأخوة: تحديث بطاقة الناخب ضرورة ملحة حسب ما اوصى وأكد سيدنا القائد الصدر (دام وجوده) لا نبرد عن هذا الموضوع جزاكم الله خير جزاء المحسنين".

ورد صالح محمد العراقي، على ذلك بالقول: "اللي ما يحدث ويقاطع ما ينحسب مقاطع .. ونريد عدد المقاطعين يصير أكثر من المشاركين .. واضح".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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