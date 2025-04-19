انت الان تتابع خبر مقرب من السيد الصدر: نريد عدد المقاطعين أكثر من المشاركين بالانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في منشور على حسابه في "تلغيرام"، ما نصه: "نشر أحد الأخوة: تحديث بطاقة الناخب ضرورة ملحة حسب ما اوصى وأكد سيدنا القائد الصدر (دام وجوده) لا نبرد عن هذا الموضوع جزاكم الله خير جزاء المحسنين".ورد صالح محمد العراقي، على ذلك بالقول: "اللي ما يحدث ويقاطع ما ينحسب مقاطع .. ونريد عدد المقاطعين يصير أكثر من المشاركين .. واضح".