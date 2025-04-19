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انت الان تتابع خبر مقرب من السيد الصدر: نريد عدد المقاطعين أكثر من المشاركين بالانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاء في منشور على حسابه في "تلغيرام"، ما نصه: "نشر أحد الأخوة: تحديث بطاقة الناخب ضرورة ملحة حسب ما اوصى وأكد سيدنا القائد الصدر (دام وجوده) لا نبرد عن هذا الموضوع جزاكم الله خير جزاء المحسنين".
ورد صالح محمد العراقي، على ذلك بالقول: "اللي ما يحدث ويقاطع ما ينحسب مقاطع .. ونريد عدد المقاطعين يصير أكثر من المشاركين .. واضح".
ورد صالح محمد العراقي، على ذلك بالقول: "اللي ما يحدث ويقاطع ما ينحسب مقاطع .. ونريد عدد المقاطعين يصير أكثر من المشاركين .. واضح".