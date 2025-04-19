انت الان تتابع خبر عضو البرلمان العربي: العراق قادر على استضافة فعاليات دولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشبلي في حديث لـ الخليج 365، إن "الرسالة الأكبر لانعقاد البرلمان العربي في بغداد، هو أن العراق وضعه جيد وقادر على احتضان هكذا فعاليات، خاصة وأن العراق مقبل على استضافة القمة العربية".وأضاف الشبلي، أنه "من ضمن الثوابت والركائز المهمة في البرلمان العربي لجنة فلسطين التي عقدت اليوم في الجلسة الأولى من أيام العمل، وبعض الأمور المستجدة في المنطقة".

وتابع الشبلي أن "المؤتمر سيخرج بتوصيات خاصة يوم الاثنين بشأن الوضع الفلسطيني وعددا من المواضيع التي تهم المنطقة".

وأعلن مجلس النواب العراقي، الخميس (17 نيسان 2025) عن استضافة جلسة البرلمان العربي واجتماعات لجانه الدائمة في بغداد بمشاركة برلمانيين من الدول العربية.