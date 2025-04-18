انت الان تتابع خبر القيسي: لقاء السوداني بالشرع مرحلة جديدة وحنكة سياسية ندعمها بتحالف العزم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيسي في تغريدة على منصة "اكس"، تابعتها الخليج 365، إنه "مع الحراك السياسي العالمي، فان لقاء الرئيس السوداني بالرئيس الشرع في الدوحة والذي لم يكن بعيدًا عن الحراك الاقليمي المتصاعد، يسجل سابقة مهمة باتجاه مرحلة جديدة، تكون فيه مصلحة العراق بالمرتبة الأولى في قائمة الأولويات رغم وجود خلافات في وجهات النظر".

وأضاف: "حنكة سياسية تحسب للرئيس السوداني نحن في تحالف العزم نؤيدها وندعمها بقوة".

