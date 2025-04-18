انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بالتكفل بنقل جثمان الأديب جمعة اللامي من الإمارات إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجّه السوداني بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، بالتكفل بنقل جثمان الفقيد من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مثواه الأخير في أرض الوطن.



في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتّحدة التي استقرّ فيها منذ عام 1979، رحل، أمس الخميس، الكاتب العراقي جمعة اللامي، أحد كتّاب جيل الستينيات الذين جدّدوا في القصّة القصيرة العربية، ونحوا إلى التجريب والقطع مع قواعدها الكلاسيكية المألوفة.