انت الان تتابع خبر الرئاسة السورية تكشف تفاصيل لقاء السوداني والشرع والان مع التفاصيل
وشدد الشرع والسوداني، على "ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كل أشكال التدخل الخارجي"، مؤكدين أن "أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل".
كما تطرق اللقاء إلى "ملف أمن الحدود المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة".
وفي الجانب الاقتصادي، ناقش الجانبان "آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الإستراتيجية للبلدين".
وأكدت الرئاسة السورية أن "هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة على طريق بناء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ويمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".