انت الان تتابع خبر الرئاسة السورية تكشف تفاصيل لقاء السوداني والشرع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناول اللقاء بحسب البيان "العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الشقيق، في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

وشدد الشرع والسوداني، على "ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كل أشكال التدخل الخارجي"، مؤكدين أن "أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل".

كما تطرق اللقاء إلى "ملف أمن الحدود المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة".

وفي الجانب الاقتصادي، ناقش الجانبان "آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، بما يسهم في خدمة المصالح الإستراتيجية للبلدين".