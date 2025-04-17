انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتقديم جميع التسهيلات الخاصة بإقامة الأسبوع الثقافي القطري في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل، اليوم الخميس، وزير الثقافة القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الثقافية".وبحسب البيان، أكد السوداني على "ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والآثار، وإبراز دورها الحيوي في المجتمعات"، مشيراً إلى "تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها الجانب الثقافي".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية الثقافة في التنمية وتعزيز الهويّة الوطنية، ودور الفعاليات الثقافية المختلفة والمتبادلة في توطيد التواصل بين الشعوب الشقيقة والصديقة"، مشيداً بـ"الأسبوع الثقافي العراقي الذي عقد في الدوحة قبل شهرين، كما وجه بتقديم جميع التسهيلات الخاصة بإقامة الأسبوع الثقافي القطري في بغداد".

من جانبه، أشار وزير الثقافة القطري إلى "حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع العراق، وأشاد بجهود رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الثقافة"، وأكد أن "اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية 2025، يشكل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التعاون الثقافي".

