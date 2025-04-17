انت الان تتابع خبر اتصالات امنية لبنانية بالعراق بشأن تصريح الرئيس اللبناني عن الحشد الشعبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، ان "مدير العام للأمن العام في لبنان اللواء حسن شقير أجرى اتصالات مع الجانب العراقي، ليوضح موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون بشأن الحشد الشعبي في العراق".وبحسب مصادر الصحيفة، فإن "هذه الاتصالات مع مسؤولين عراقيين أدت إلى تبريد الأجواء، وسينتج منها تواصل قريب بين الرئيسين اللبناني والعراقي لتوضيح الالتباس الذي حصل، بعد أن ساهمت الحملات الإعلامية في العراق في هذا التحرك الدبلوماسي، معتبرة أن لبنان يسيء إلى بلد يساعده من دون مقابل".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، استدعت السفير اللبناني لدى بغداد علي الحبحاب، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني والتي قال فيها إن "لبنان لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش اللبناني".

واشتعلت الأجواء الشعبية في العراق ضد فكرة ارسال المساعدات الى لبنان او حتى غزة او سوريا او الأردن من العراق، على خلفية التصريح اللبناني، وربطه بمواقف مشابهة ربما من الدول الأخرى.