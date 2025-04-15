انت الان تتابع خبر المفوضية تفتح باب تسجيل التحالفات والأحزاب للانتخابات القبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث تابعته الخليج 365، إن "المفوضية شرعت اليوم ومن خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية باستقبال التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات".



ودعت: " الأحزاب والتحالفات مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لغرض إبداء الرغبة بالمشاركة".

وأضافت أن "عملية التسجيل تستمر من 15 نيسان الحالي لغاية 4 أيار المقبل"، موضحة أن "عدد التحالفات 66 تحالفاً من ضمنها تحالفان في إقليم كردستان، فيما بلغ عدد الأحزاب المجازة 326 منها 310 أحزاب قائمة و16 حزباً بين منحل أو متوقف نشاطه".