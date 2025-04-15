انت الان تتابع خبر السيد الصدر يؤجل تظاهرات يوم الجمعة الى إشعار آخر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر وزير القائد صالح محمد العراقي في تغريدة نقلاً عن السيد الصدر تابعتها الخليج 365، "لكي لا نكون عصا في تقدم عجلة المساعي السياسية في القضية الفلسطينية.. فمن المصلحة تأجيل مظاهرات يوم الجمعة الى إشعار آخر... والله ولي التوفيق".والسبت 12 نيسان 2025، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، إلى التظاهر يوم الجمعة تنديداً بالعدوان الصهيو أمريكي الغاشم ضد غزة، واستنكاراً لما تقوم به من مجازر ضد الأبرياء والأطفال والكوادر الطبية والإعلامية، فيما شدد على ضرورة عدم رفع أي علم إلا العلم الفلسطيني والعراقي فقط لا غير.