انت الان تتابع خبر السوداني يوجّه الوزراء بإجراء ما لا يقل عن زيارتين شهرياً إلى المحافظات كافة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وجّه الوزراء، بإجراء ما لا يقل عن زيارتين شهرياً إلى المحافظات كافة، على أن تحقق الزيارات نتائج إيجابية وملموسة على الواقع الخدمي المتعلق بحياة المواطنين.



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

