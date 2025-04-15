اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني يوجّه الوزراء بإجراء ما لا يقل عن زيارتين شهرياً إلى المحافظات كافة

0 نشر
0 تبليغ

السوداني يوجّه الوزراء بإجراء ما لا يقل عن زيارتين شهرياً إلى المحافظات كافة

انت الان تتابع خبر السوداني يوجّه الوزراء بإجراء ما لا يقل عن زيارتين شهرياً إلى المحافظات كافة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وجّه الوزراء، بإجراء ما لا يقل عن زيارتين شهرياً إلى المحافظات كافة، على أن تحقق الزيارات نتائج إيجابية وملموسة على الواقع الخدمي المتعلق بحياة المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا