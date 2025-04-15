انت الان تتابع خبر حزمة قرارات برلمانية وكتاب من التربية.. أنباء سارة للكوادر التربوية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب كتاب صادر عن وزارة التربية، وجّه وزير التربية إبراهيم نامس لجبوري، المديريات العامة للتربية كافة بـ "تشكيل لجان عليا لإنشاء الاحياء السكنية الخاصة بالملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية في بغداد والمحافظات".واوضحت الوزارة أن ذلك بناء على مخرجات جلسة مجلس الوزراء الثالثة عشرة، التي أصدر فيها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جملة قرارات تتعلق بالتربويين منها إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، "على أن يتم إشراك نقيب المعلمين العراقيين ورئيس فرع النقابة في كل محافظة في اللجنة".

في المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، اليوم، إقرار البرلمان حزمة تشريعية داعمة للتربويين، هي:



1- رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً.

2- إضافة مادة قانونية تنص على احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد.

3- تثبيت المحاضرين والإداريين من حملة عقود سنة 2020.

4- صرف رواتب عقود سنة 2024 التربوية.

5- شمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية.

فيما يلي نسخة من توجيه الوزارة: