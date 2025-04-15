انت الان تتابع خبر خطة لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.. هذه تفاصيلها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت أبو سودة، أن "المفوضية تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خطة وضعت لزيادة حملات التوعية الشاملة لخلق ثقافة انتخابية لدى الناخب العراقي، وتعريفه بآليات ومجريات العملية الانتخابية، كما تسهّل عملية الاقتراع عبر اعتماد البطاقة البايومترية، وتوزيع مراكز الاقتراع بشكل يتناسب مع أعداد الناخبين وانتشارهم الجغرافي".وبينت، أن "المفوضية تستخدم أيضاً التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لتشكيل منظومة رقابية شاملة تتابع سير العملية الانتخابية بمختلف مراحلها".

من جانبه، قال عضو الفريق الإعلامي حسن هادي زاير إن "المفوضية بدأت مبكراً بالحملة الإعلامية لزيادة نسبة المشاركة من خلال مواقعها في (السوشيال ميديا) الإلكترونية وإقامة الندوات والمؤتمرات في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات والجامعات والمدارس الإعدادية".

وأضاف زاير، أن "مراكز التسجيل تقوم أيضاً بدور فعال من خلال توزيعها "بوسترات" تدفع إلى حثِّ الناخبين، ولا ننسى دور وسائل الإعلام الشريك الأساسي مع المفوضية في الدعم اللامحدود، وأيضاً منظمات المجتمع المدني التي لا تتوانى في الدعم ونشر الآليات الفنية المتبعة في تحديث سجل الناخبين".

