انت الان تتابع خبر لأول مرة في تاريخ العراق.. امرأة تتولى منصب "محافظ" حلبجة بالوكالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مصدر لـ الخليج 365، أن "نوخشه ناصح تسنمت منصب محافظ حلبچة بالوكالة رسمياً"، مشيرا الى انها "أكدت على مواصلة التزامها بخدمة الشعب وأهالي المحافظة".

ويعد تسنم نوخشه لهذا المنصب امراً يشهده العراق لأول مرة في تاريخه، حيث لم تتسنم هذا المنصب امرأة من تأسيس الدولة العراقية.

وسلم وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، ناصح مهام عملها رسميا بأمر من رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.