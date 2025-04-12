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مكتب علاوي يصدر بيانا بشان التسجيل الصوتي لاحد افراد رئيس النظام السابق

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مكتب علاوي يصدر بيانا بشان التسجيل الصوتي لاحد افراد رئيس النظام السابق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تسجيلاً صوتياً لاحد مرافقي الطاغية المقبور صدام يزعم فيه دفع اياد علاوي مبلغاً مالياً لاحد رموز النظام الدكتاتوري مقابل دعم انتخابي".
وأضاف "ننفي هذه الادعاءات والاكاذيب التي تنطلق بين الحين والاخر والتي تطال الرموز والشخصيات الوطنية بهدف النيل منها وتشويه سمعتها"، مشيرا الى ان "هذه الافتراءات لن تؤثر في من كرس حياته معارضاً لصدام وطغيانه واقفاً في وجه الظلم رغم تعرضه للعديد من محاولات الاغتيال التي كادت ان تودي بحياته".
وذكر ان "اياد علاوي كان وما زال وسيبقى واقفاً في وجه من يحاول المساس بالعراق وشعبه الكريم ولن تثنيه المحاولات البائسة هذه عن المسير في ذات الدرب"، لافتا الى "اننا سنحتفظ بحق الرد القانوني واللجوء للقضاء لمحاسبة كل من يحاول الاساءة والتشويه بمثل هذه الادعاءات الباطلة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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