حزب الدعوة الاسلامية يُعيد انتخاب نوري المالكي اميناً عاماً للحزب

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مصادر سياسية تحدثت للسومرية نيوز، فان "حزب الدعوة الاسلامية خلال المؤتمر التاسع عشر اعاد انتخاب نوري المالكي اميناً عاماً للحزب".



انضم المالكي عام 1970 إلى حزب الدعوة الإسلامي المعارض، وهو أقدم حزب شيعي في العراق، وخلال سنوات نضاله السياسي تعرض للاعتقال والمطاردة من طرف "نظام صدام حسين" إلى أن غادر العراق عام 1979 بعد أن صدر عليه حكم بالإعدام.

