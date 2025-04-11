انت الان تتابع خبر العراق وإيران يتفقان على التنسيق المشترك مع المستجدات الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية بحث، في اتصال هاتفي اليوم، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".



وتابع: "تناول الجانبان خلال الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، وتكثيف الحوار البنّاء لمواجهة التحديات وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار".

واضاف: "كما جرى الاتفاق على تفعيل التنسيق في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، ويحد من التوترات في المنطقة".