انت الان تتابع خبر السفير العراقي بدمشق داخل مرقد السيدة زينب "ع".. نقاش لاعادة السياحة الدينية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت العتبة الزينبية المقدسة، في بيان ان "سفير جمهورية العراق الشقيق في دمشق ياسين شريف الحجيمي، قام بزيارة إلى مرقد السيدة زينب (عليها السلام) وقد اطلع خلال الزيارة على واقع المرقد المقدس الحالي من النواحي الأمنية و الخدمية".وأكد البيان، ان "الحجيمي وعد بإجراء اتصالات مع المسؤولين في العراق الشقيق لعودة السياحة الدينية بين العراق وسورية لسابق عهدها بأقرب وقت ممكن".

واغلق العراق السفر مع سوريا تماما منذ سقوط نظام الأسد، باستثناء السماح بعبور العالقين على الحدود.