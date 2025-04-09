انت الان تتابع خبر التحديات كشفت أهميته.. برلماني يدعو جميع الأطراف لإعادة التيار الصدري للعملية السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وتوت لـ الخليج 365، إن "التيار الصدري لطالما كان له دور كبير في تأطير المشهد السياسي العراقي سواء في دعم التحولات السياسية أو في تعزيز استقرار البلاد"، مطالباً "بعودة التيار إلى الانتخابات العراقية القادمة لأهمية وجوده الفاعل في العملية السياسية".

وأضاف، أن "عودة التيار الصدري إلى الساحة الانتخابية هي ضرورة لضمان تمثيل واسع لمختلف الشرائح العراقية، لأنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ومن دون مشاركته ستفقد العملية السياسية أحد أهم أبعادها التمثيلية".

وأكد على "أهمية عودة التيار الصدري، بما يخدم استقرار العراق ويعزز من دوره في صنع القرار السياسي"، مبيناً ان "التحديات التي يواجهها العراق تتطلب تضافر الجهود من جميع القوى السياسية وأن استبعاد أي طرف خاصة التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات لن يكون في مصلحة الوطن".

ودعا وتوت، "جميع الأطراف المعنية إلى العمل على إعادة التيار الصدري إلى العملية السياسية وإتاحة الفرصة له للمساهمة في بناء العراق، سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي".

