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تفاصيل عن قرار موعد الانتخابات.. اغلق الباب امام دعوات التاجيل

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تفاصيل عن قرار موعد الانتخابات.. اغلق الباب امام دعوات التاجيل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في تصريح تابعته الخليج 365، ان "تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد"، مبينا ان "تحديد موعد الانتخابات يعزز الالتزام بورقة الاتفاق السياسي، واحترام المواعيد الدستورية".
وتابع ان "الاجتماع الأخير للاطار التنسيقي عُقد لحسم قضايا كانت مطروحة لأسابيع على جدول أعماله دون حسم مع تباين في الأولويات"، موضحا ان "قادة (الإطار) انقسموا بشأن التركيز على دعم الحكومة الحالية، أم الاستعداد لمواجهة تداعيات التوتر الإيراني - الأميركي، بما في ذلك الموقف من الفصائل".
وذكر المصدر أن "تياراً داخل الإطار التنسيقي يرى أن أي تحديات خارجية ينبغي ألا تنسحب على الانتخابات بتعطيلها أو تأجيلها".
وكانت أطراف سياسية دعت إلى تأجيل الاقتراع إلى حين استقرار الوضع الإقليمي وزوال التهديدات الخارجية.
وصوت مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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