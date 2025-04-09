انت الان تتابع خبر السوداني يحث "لوك أويل" الروسية على سرعة إنجاز تطوير حقلين نفطيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن السوداني "استقبل رئيس شركة لوك أويل المساهمة الروسية فاغيت الكبيروف، بحضور السفير الروسي في بغداد، وعدد من مسؤولي الشركة في العراق والشرق الأوسط".واطلع رئيس الوزراء، على "رؤية الشركة وعملها لتطوير الإنتاج في كل من حقل غرب القرنة في محافظة البصرة، وحقل اريدو المشترك بين محافظتي ذي قار والمثنى.

وأكد السوداني على "ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المتعلقة بهذه الحقول، من أجل توفير النفط الخام وكذلك الغاز الطبيعي الذي سيتم تجهيزه للمحطات الكهربائية".

واستعرضت الشركة، وفق البيان، "أبرز المشاكل والتحديات التي تعترض سير تنفيذ مشاريعها في العراق، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بمعالجتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

