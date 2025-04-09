انت الان تتابع خبر توقيع مذكرتي تفاهم بمجال الكهرباء واخرى بين غرفتي التجارة العراقية والأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "رعى مراسم توقيع على مذكرة تفاهم، في إطار مبادئ التعاون مع شركة (جي إي فيرنوفا /GE VERNOVA)، تشتمل مشاريع لمحطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميكا واط، في خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق، مع إمكانية تأمين توفير التمويل الخارجي من البنوك العالمية".وفي ملف الكهرباء أيضاً، رعى "مراسم توقيع مذكرة ثانية تضمّنت مبادئ التعاون، بين وزارة الكهرباء ومجموعة (UGTRenewable) لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة (3 آلاف) ميكاواط، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات تصل إلى 500 ميكا واط/ ساعة، وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء ما يصل إلى (1000كم) من البنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد، بالإضافة إلى مدّة عامين من نقل التكنولوجيا والتدريب والتشغيل والصيانة، وبتمويل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ووكالة التصدير البريطانية، وبنك جي بي مورغان بصفته البنك المنظم".

ورعى رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية، وذلك في إطار توثيق وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي".

وأضاف البيان، أن "المذكرة تتضمن تسع مواد تصبّ في مجالات توسيع الاتصالات بين مؤسسات وشركات ومنظمات ورجال الأعمال في العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاونية والعلمية والتكنولوجية القائمة، والاهتمام بتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين".