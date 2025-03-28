انت الان تتابع خبر العامري: الصراع مع إسرائيل مشروع ولا خيار غيره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العامري، في تصريح صحفي: أن، الاحتلال الصهيوني تجاوز كل الأعراف الدولية والقوانين بجرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن "هذه الجرائم كشفت زيف الشعارات الغربية عن الإنسانية والحرية".



وتابع أن "الاعتداءات الصهيونية المتواصلة لا تزيد محور المقاومة إلا عزيمة وإرادة"، مشيدا بالصمود في فلسطين ولبنان واليمن".

ودعا العامري الشعوب العربية والإسلامية إلى توحيد الصفوف لمواجهة العدو الغاصب"، مؤكدًا أن الاحتلال لا يفرق بين مقاوم ومسالم، مما يستدعي وقفة موحدة في وجه مخططاته التوسعية".