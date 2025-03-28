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العامري: الصراع مع إسرائيل مشروع ولا خيار غيره

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العامري: الصراع مع إسرائيل مشروع ولا خيار غيره

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بغداد - ياسين صفوان - وقال العامري، في تصريح صحفي: أن، الاحتلال الصهيوني تجاوز كل الأعراف الدولية والقوانين بجرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن "هذه الجرائم كشفت زيف الشعارات الغربية عن الإنسانية والحرية".


وتابع أن "الاعتداءات الصهيونية المتواصلة لا تزيد محور المقاومة إلا عزيمة وإرادة"، مشيدا بالصمود في فلسطين ولبنان واليمن".

ودعا العامري الشعوب العربية والإسلامية إلى توحيد الصفوف لمواجهة العدو الغاصب"، مؤكدًا أن الاحتلال لا يفرق بين مقاوم ومسالم، مما يستدعي وقفة موحدة في وجه مخططاته التوسعية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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