انت الان تتابع خبر المجلس العربي: لا نريد اصطفافا طائفيا في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف أن "التراشقات الاعلامية غير صحيحة وخصوصا نحن في محافظة المكونات"، مردفا "لا نقبل بأي مزايدة ولا نريد اصطفافا طائفيا في كركوك لان كركوك عشيرة واحدة".

ولفت العاصي الى أن "العرب والكرد والتركمان والكلداشور متعايشين في كركوك".

من جانبه، قال الشيخ ظاهر العاصي "نحن حريصون على كركوك ومؤمنين بعراقية كركوك التي تضم كافة القوميات"، مضيفا "كنا نأمل من السيد بافيل طلباني ان يأتي بالمغيبين بدلا من المجيء بتصريحات قد تسبب توترا في كركوك".