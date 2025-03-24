انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يعلق على احداث سوريا ولبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم التقى في زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان، الملك عبد الله الثاني، وبحث مع جلالته العلاقة بين العراق والأردن و آخر المستجدات الإقليمية والدولية "، مبينا ان "الطرفين اكدا على دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة مما يساهم في زيادة التقارب والتكامل بين البلدين".

وجدد السيد الحكيم "دعمه لمسار العلاقة الثلاثية مع الشقيقه مصر وأهمية تطوير سبل التعاون في إطار العمل العربي المشترك".

إقليميا، تباحث السيد الحكيم مع الملك الاردني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا "الدعم للدور المحوري للأردن في إفشال مخطط التهجير ودعم إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهلنا في الضفة الغربية".

وفي الملف السوري، أعرب عن دعمه "لاستقرار سوريا والخروج بها من المرحلة الانتقالية عبر عملية سياسية شاملة لكل المكونات"، رافضا "ما جرى من اعتداءات في الساحل السوري، وما يؤشره ذلك من حدوث انقسامات بين الشعب الواحد".

وشدد "على ضرورة خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل التراب السوري والالتزام بالاتفاقيات المبرمة ".

وفي الشأن اللبناني جدد السيد الحكيم "الترحيب باكتمال تشكيل الحكومة اللبنانية وضرورة دعمها في إعادة عجلة الحياة إلى طبيعتها والتغلب على آثار العدوان الإسرائيلي ودعم عمليات إعادة الإعمار".

وتم التأكيد "على الدعم لإنجاح أعمال القمة العربية في بغداد"، متمنين أن "تكون هذه القمة بداية لإرساء وتعزيز أسس العمل العربي المشترك لعبور التحديات التي تواجهها منطقتنا العربية".

