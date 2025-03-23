انت الان تتابع خبر الأعرجي ومسؤول أمريكي يؤكدان أهمية دور العراق المحوري والفاعل في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، السفير دانيال روبنستاين".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب بحث استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات الأخرى التي تخدم مصالح البلدين" .

وتابع المكتب، أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية دور العراق المحوري والفاعل في المنطقة وأهميته في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي".

