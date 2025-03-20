انت الان تتابع خبر انتقادات لتصريحات المشهداني واتهامات بتعطيل جلسات البرلمان‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تصريحات رئيس مجلس النواب بخصوص التعطيل المستمر للجلسات وأحقية رواتب الأعضاء فتحت جبهة جديدة من الخلافات حيث حمل نواب الرئاسة جزء من المسؤولية لعدم تفعيل العقوبات بحق المتغيبين، كاشفين ان بعض النواب اقتصر حضورهم على أداء اليمين فقط.ويؤكد نواب ان عملهم باللجان مستمر وغير منقطع وهو جزء من التكليف النيابي بمتابعة مشاكل المواطنين بغض النظر عن عقد الجلسة من عدمها وهو ما يوكد شرعية عمل اعضاء المجلس.