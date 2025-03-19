انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل الأعرجي ويشدد على ضرورة دعم الجهود الأمنية الرامية لحماية العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي استقبل، في مكتبه ببغداد، مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، حيث جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلاد، والتحديات الراهنة، وسبل تعزيز الاستقرار الوطني من خلال التنسيق المشترك بين مختلف الأطراف".وأكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين القوى السياسية والمؤسسات الأمنية لضمان أمن المواطن، وتعزيز الاستقرار في جميع المحافظات"، مشدداً على "ضرورة دعم الجهود الأمنية الرامية إلى حماية العراق من التهديدات الداخلية والخارجية".

من جانبه، استعرض الأعرجي آخر التطورات في المشهد الأمني، مؤكداً أن "التعاون بين القوى السياسية والأمنية ضرورة لضمان بيئة مستقرة وآمنة"، بحسب البيان.

