انت الان تتابع خبر الأمن النيابية تستضيف كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة تداعيات الأحداث في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة استضافت رئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير الاستخبارات في الحشد الشعبي، لبحث تداعيات التطورات الأخيرة في سوريا وانعكاساتها على الأمن الوطني".



وأضافت اللجنة، أن "هذه الاستضافة تأتي في إطار متابعة المستجدات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلاد".