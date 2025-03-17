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الأمن النيابية تستضيف كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة تداعيات الأحداث في سوريا

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الأمن النيابية تستضيف كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة تداعيات الأحداث في سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة استضافت رئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير الاستخبارات في الحشد الشعبي، لبحث تداعيات التطورات الأخيرة في سوريا وانعكاساتها على الأمن الوطني".

وأضافت اللجنة، أن "هذه الاستضافة تأتي في إطار متابعة المستجدات الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلاد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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